Juve, sconfitta meritata. Allegri: "Gara da chiudere 0-0"

Meritata sconfitta. Una Juventus ferma la palo (di Pjanic, nel primo tempo), cade allo Stadium e permette al Napoli di portarsi a -1. La squadra di Sarri le prova tutte, gioca di più e meglio, cercando fino alla fine il successo che arriva con l'incornata di Koulibaly all'ultimo minuto del secondo tempo. Una Juve passiva e arrendevole, costretta quasi sempre sulla difensiva, riesce comunque ad avere l'occasione più importante con un palo colpito da Pjanic al 17'. Prima del colpo di testa del senegalese, che fissa il finale sullo 0-1 e riapre il campionato a quattro gare dalla fine del torneo.

GARA DA CHIUDERE - "Complimenti al Napoli ma era una partita da chiudere sullo 0-0 - le parole di Allegri a RMC Sport in mixed zone -. Chiellini? Sicuramente sabato non ci sarà. Nervi rimasti a Madrid? No perché dopo Madrid abbiamo vinto in casa con la Sampdoria. Abbiamo perso punti a Crotone e stasera nello scontro diretto poteva succedere di tutto. Se invertiamo, questi risultati ci potevano stare. Ci sono i meriti del Napoli. Ora abbiamo una settimana per preparare al meglio la gara di sabato".