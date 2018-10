Juve, sfida al Barcellona sul mercato: Pogba vuole tornare a Torino

Paul Pogba, centrocampista classe 1993 del Manchester United e della nazionale francese, si riavvicina alla Juventus: secondo indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, e riportate dal Mirror, infatti, il giocatore avrebbe manifestato il desiderio di ritornare a Torino, dove ha lasciato diversi amici, oltre a mister Allegri, con il quale ha ancora un ottimo rapporto. La Juve, per realizzare questo "sogno" dovrà comunque mettere in contro un grande sforzo economico, oltre a fronteggiare la concorrenza di un avversario davvero agguerrito come il Barcellona.