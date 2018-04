Juve, sfida scudetto ad alta pressione. Allegri: "Decisiva per il Napoli"

Dall'inviato a Vinovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Sarà importante per noi, ma decisiva per loro". Che ci creda o meno, Massimiliano Allegri mantiene la stessa linea adottata prima della gara contro il Crotone, sfida che martedì l'allenatore bianconero mise davanti per importanza a quella contro il Napoli, da tutti considerata l'ultimo atto per lo scudetto. Pragmatismo, forse, o più probabilmente senso tattico e praticità: una strategia volta a condividere le pressioni con Maurizio Sarri. Che di pressioni, però, non ne vuole nemmeno sentire parlare. "Non hanno pressione in Coppa Italia, non hanno pressione in Champions e in Europa League, allora è giusto che vinca la Juve. Se saremo migliori arriveremo primi altrimenti faremo a loro i complimenti".

MINI CAMPIONATO - "Per noi conta più il finale di stagione: da domani (oggi, ndr) inizia un mini campionato di cinque partite e dobbiamo gestire quattro punti di vantaggio - ha spiegato l'allenatore bianconero -. Sarà una bella serata di calcio, una partita importante ma non decisiva per noi. Il Napoli ha puntato tutta la stagione sul campionato, per loro sarà una sfida decisiva, mentre noi possiamo anche punti da un'altra parte".

LE SCELTE DI ALLEGRI - "Dybala sta bene, non capisco perché debba stare male - spiega Allegri -. Se gioca? Deciderò domani mattina quando mi sveglio. Ho due o tre dubbi. La partita dura cento minuti e serviranno cambi importanti in grado di cambiare la partita. Può darsi anche che scelga quattro attaccanti da mandare in campo dall'inizio. C'è pure Cuadrado che sta bene, da qui a domani passerà tanta acqua sotto i ponti. Il momento di Higuain? Ha questi alti e bassi, è in ottima condizione, domani sarà importante e decisivo. Pjanic è recuperato e sarà in campo". Al momento il ballottaggio più grande è quello che coinvolge Mandzukic e Matuidi. Con il francese in campo spazio al 4-3-3, con Douglas Costa e Dybala alle spalle di Higuain. Con il croato, invece, più probabile un 4-2-3-1 con i soli Khedira e Pjanic dietro ai quattro attaccanti. Davanti a Buffon salgono le quotazioni di Howedes, con Benatia e Chiellini al centro e Asamoah in vantaggio su Alex Sandro per la corsia mancina.