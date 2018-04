Juve, si continua a seguire Martial: il francese scontento allo United

© foto di imago sportfotodienst

La Juve continua a monitorare la situazione legata ad Anthony Martial del Manchester United in vista del prossimo mercato estivo. Il francese è entrato soltanto nell'ultima mezz'ora anche ieri contro il WBA e sembra essere sempre più scontento ai Red Devils. Per questo i bianconeri restano alla finestra, in attesa di capire se il giocatore chiederà la cessione. A riportarlo è Tuttosport.