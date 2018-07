Juve, sogno De Ligt. Viva idea Godin, spunta quella legata a Lindelof

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chi in difesa per la Juventus in caso di partenza di Daniele Rugani? Il quotidiano Tuttosport fa il punto sui diversi nomi sul tavolo di Marotta e Paratici. Il sogno è Matthijs De Ligt, centrale dell'Ajax di cui vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Un altro nome caldo è quello di Diego Godin, uruguayano dell'Atletico Madrid che dovrà scegliere se tentare l'ultima grande esperienza della carriera o chiudere nei Colchoneros. Gli altri nomi sono quelli di Stefan Savic, sempre dell'Atletico Madrid, e di Victor Lindelof, svedese del Manchester United.