Juve, sospiro di sollievo Khedira: scongiurata accelerata sul mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sospiro di sollievo. L'infortunio di Khedira è meno grave del previsto. O meglio, meno di quanto quella botta pre-Chievo abbia fatto pensare chi, giustamente, ha subito ricordato che l'articolazione dolorante era quella già operata. Nulla di grave per il tedesco, e perciò scongiurata l'accelerata sul mercato che sarebbe stata inevitabile in caso contrario. Visitato da alcuni specialisti in Germania, l'ex Real ha verificato l'entità dell'infortunio e del relativo stop: il centrocampista salterà la Lazio ma potrebbe già tornare a disposizione contro il Parma, sabato 2 febbraio alle 20.30 allo Stadium.

BUONE NUOVE - Le buone notizie riguardano anche Mandzukic: ieri in campo alla Continassa per una seduta differenziata, il croato potrebbe già tornare arruolabile per la sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta, in programma il prossimo 30 gennaio a Bergamo. Torneranno presto Benatia e Cancelo, poi toccherà a Barzagli (fine febbraio) e Cuadrado (a fine marzo): un big alla volta pronto a svuotare l'infermeria, quindi, verso una parte della stagione - la primavera - in cui Allegri conta di avere a disposizione il numero maggiore di giocatori possibile, tra campionato ed Europa.