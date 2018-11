Juve, sospiro di sollievo per Pjanic: il punto sull'infermeria bianconera

Dal corrispondente a Torino

C'è una Juventus che lavora alla Continassa, formata da Ronaldo, Barzagli, Cuadrado, Khedira e Spinazzola. Senza dimenticare Mandzukic, rientrato alla base ieri mattina dopo aver raccolto gloria e onori dalla Federazione croata al Maksimir di Zagabria, con il gruppo degli ormai sui ex compagni, per lo splendido percorso nel Mondiale della scorsa estate. Insieme a loro c'è anche Bernardeschi, di ritorno dalla Nazionale, alle prese con terapie e cure mediche per il problema muscolare accusato nel ritiro azzurro. L'altro pezzo di Juve è in giro per il mondo con le Nazionali: gli azzurri Chiellini, Bonucci, Rugani e De Sciglio, più l'Under 21 Kean, oltre a Cancelo, Szczesny, Matuidi, Bentancur, Dybala, Benatia, Douglas Costa e Alex Sandro.

FERMI AI BOX - E c'è infine una terza squadra, che si aggregherà presto alla Prima, alle prese con infortuni e recuperi. A quest'ultima Juve si è aggiunto Pjanic: il bonsiaco, impegnato in questi giorni con la sua Bosnia, giovedì scorso è uscito al minuto 87 della gara di Nations League contro l'Austria (0-0 il finale a Vienna). Causa dello stop un problema muscolare di lieve entità, diagnosi confermata della Federazione che ha allontanato pericolosi campanelli d'allarme. Il numero 5 bianconero tornerà alla Continassa per la ripresa dei lavori, fissata tra lunedì e martedì: Allegri potrebbe lasciarlo a riposo con la Spal e ributtarlo nella mischia in Champions contro il Valencia. Sembrerebbe più grave lo stop di Bernardeschi, che quasi certamente salterà la sfida contro gli estensi e verrà rivalutato la prossima settimana vista la complessità del problema: nel corso del recupero dall'affaticamento al muscolo "psoas", il trequartista di Carrara ha vissuto anche un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Tempi ancora indefiniti, infine, per il ritorno di Emre Can: il tedesco potrebbe tornare ad allenarsi nelle prossime settimane dopo l'intervento alla tiroide. Spinazzola viaggia spedito verso il rientro in Prima squadra: recuperato dopo il lungo stop, l'ex Atalanta potrebbe giocare ancora con la Primavera dopo la presenza con rete contro il Sassuolo. Nel mentre, la Juventus tornerà ad essere una sola a inizio della prossima settimana, verso la ripresa tra campionato e Champions, tutta in scena allo Stadium: sabato 24 alle 18 c'è la Spal, martedì 27 arriva il Valencia.