Juve, spunta il nome di Vidal: Pogba resta la prima scelta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arturo Vidal il nome che ritorna in casa Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport di questa mattina i bianconeri sono alla ricerca del sostituto di Emre Can e anche se Paul Pogba resta la prima scelta da Barcellona si fa avanti il cileno che sta trovando poco spazio in blaugrana e potrebbe dunque tornare di moda per la Vecchia Signora.