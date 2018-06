Juve, stand by Cancelo. Incontro per Darmian

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La priorità è la fascia destra, dove c’è emergenza dopo l’addio di Stephan Lichtsteiner. Gli obiettivi, ormai è noto, sono Joao Cancelo e Matteo Darmian: trattative già avviate con i rispettivi club, Valencia e Manchester United, ma con delle difficoltà. Per Cancelo, che resta il favorito, c’è stato un incontro a Milano la scorsa settimana: gli spagnoli chiedono 40 milioni, la Juventus vorrebbe chiudere a 35 ma inserendo una contropartita, scrive La Gazzetta dello Sport. Nel frattempo però Madama non ha mollato Darmian, per cui lo United chiede 20 milioni. Tra domanda e offerta ballano 7-8 milioni, i due club s’incontreranno a Milano (tramite intermediari) a metà della prossima settimana per cercare di trovare un punto d’incontro.