Juve, strategia per Tonali: pronta l'accelerata per battere l'Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Corsa contro il tempo tra Juventus e Inter per riuscire a prendere il prima possibile Sandro Tonali. Il centrocampista piace ai due club italiani e Tuttosport di questa mattina spiega come la dirigenza bianconera voglia chiudere già a gennaio e lasciarlo in prestito al club di Cellino, anticipando i nerazzurri e assicurandosi uno dei migliori talenti italiani.