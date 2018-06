Juve, stretta finale per Perin. Il portiere ammette: "Ne stanno parlando"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il più applaudito. E non solo perché lo Stadium diventerà presto la sua casa. In maglia azzurra Mattia Perin, ieri in campo nell'amichevole dell'Italia contro l'Olanda terminata 1-1, da quasi bianconero ha assaporato la magia di un impianto che lo ha già accolto a braccia aperte. Decisivo sulla punizione di Depay e sul gran sinistro a giro di Berghuis, l'ormai ex portiere del Genoa è a un passo dalla Juventus. "Non mi voglio sbilanciare, ne stanno parlando le due società, non c'è stata alcuna firma" ha commentato nel post partita l'estremo difensore ai microfoni di RMC Sport. "Fino a ora - ha aggiunto Perin - Ho pensato solo alla Nazionale in questi giorni e a farmi trovare preparato. Da domani penserò al futuro".

STRETTA FINALE - Un futuro vicinissimo: per oggi, infatti, è previsto l'appuntamento tra la Juve e il club rossoblù. L'affare dovrebbe chiudersi attorno ai 12 milioni più bonus, e senza contropartite tecniche. L'estate di Perin sarà quasi certamente a tinte bianconere. Si va infatti verso la stretta finale, dopo l'accordo tra la Continassa e il giocatore sul contratto che lo legherà alla Juventus.