Juve, Strootman il preferito per la mediana. N'Zonzi perde posizioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il quotidiano Tuttosport spiega come dopo l'arrivo di Blaise Matuidi, la Juve sia pronta a mettere a segno un altro colpo a centrocampo. Il preferito dei bianconeri è Kevin Strootman, per il quale vengono indicate il 35% di possibilità. L'olandese della Roma è seguito da André Gomes del Barcellona al 25%, quindi Moussa Sissoko del Tottenham con il 15%. Chiudono la lista Renato Sanchese Steven N'Zonzi, entrambi al 10%. Per il quotidiano, le possibilità che la Juve resti così non vanno oltre il 5%.