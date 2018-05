Juve, Sturaro nel mirino del Newcastle: piace anche Betis e Villarreal

Dal corrispondente a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gli ammiratori non mancano per Stefano Sturaro, che potrebbe decidere di cedere alle numerose avance visto il poco spazio nella Juventus. Sebbene il club bianconero al momento non sembra intenzionato a di privarsi di lui, il duttile centrocampista della Juve resta un profilo appetito da molti club, soprattutto fuori dai confini nazionali. Perché l'ex rossoblù piace al Genoa, sì, ma attualmente ha uno stipendio fuori portata (1,5 milioni circa, netti a stagione) che da tempo ha congelato la trattativa tra i due club. Anche oggi, che il 25enne di Sanremo sarebbe in grado di diventare una validissima pedina di scambio per accelerare su Mattia Perin.

NEWCASTLE, BETIS E VILLAREAL - Attualmente in pole position c'è il Newcastle dell'ex tecnico del Napoli, Rafa Benitez, reduce da una stagione da neopromosso in Premier, pronto a presentare una proposta attorno ai 10 milioni di euro alla Juventus, che potrebbe tuttavia non accontentarsi dell'eventuale offerta. Il club inglese resta in vantaggio sulle spagnole Betis e Villarreal, nonostante la società di Siviglia - raccontano dalla Spagna - sarebbe disposta ad alzare fino a 15 milioni. Un piatto ricco per un giocatore poco utilizzato da Massimiliano Allegri, soprattutto nell'ultima stagione: appena 614 minuti in campionato e 983 in tutto. Un impiego con il contagocce che fa di Sturaro uno dei possibili partenti dell'estate bianconera.