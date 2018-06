Juve, Sturaro verso la Premier. Mandragora-Genoa, due club su Cerri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Passi avanti per il trasferimento di Stefano Sturaro in Inghilterra. Tuttosport fa sapere che l'approdo dell'ex Genoa in Premier League, al West Ham o all'Everton che potrebbe portare 20 milioni di euro. C'è la stretta con il Genoa per Rolando Mandragora, che potrebbe portare 15 milioni.

Ci sono poi i contatti sempre più fitti con il Cagliari e l’Eintracht Francoforte per Alberto Cerri, valutato anche lui intorno ai 12-15 milioni di euro.