Juve, su Dembelé piomba la Cina: gli Spurs accettano una maxi offerta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riporta RMC Sport in Francia, il futuro di Moussa Dembelé potrebbe non essere in Italia. Sarebbe arrivata dalla Cina una proposta, accettata dal Tottenham, da 34 milioni di euro per il belga. Ancora non specificata la formazione, il giocatore deve dare la sua risposta mentre alla finestra c'è sempre la Juventus.