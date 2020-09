Juve, Suarez chiama Chiellini e Bentancur. Adesso manca solo il via libera del Barcellona

Più passano i giorni e più la candidatura di Luis Suarez per la Juventus acquisisce forza. Un matrimonio, quello fra l'uruguaiano e la Vecchia Signora che come riporta La Gazzetta dello Sport nella giornata di oggi si basa anche su un paio di contatti telefonici che il 9 in uscita da Barcellona ha già avuto con lo spogliatoio bianconero.

Il primo è stato con Giorgio Chiellini, capitano e vecchio rivale del Pistolero: i loro duelli anche in Nazionale hanno fatto storie, con il famoso morso dell'attaccante alla spalla del centrale livornse circa sei anni fa. Il secondo è arrivato con il connazionale Rodrigo Bentancur che mira a giocare con l'attaccante anche con la maglia del proprio club.

Intanto sul fronte dell'accordo fra Suarez e il club non sembrano esserci problemi: per il giocatore pronto un triennale da 10 milioni di euro netti a stagione. Per quanto riguarda il cartellino la Juve attende che il 33enne si svincoli dal Barcellona prima di metterlo sotto contratto. E in questo senso esiste ancora distanza fra domanda e offerta.