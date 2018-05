Juve, suggestione Cavani: per il Corriere dello Sport c'è il piano

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Spazio alla Juventus nel taglio basso della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola. "Suggestione Cavani, la Juve ha un piano", titola il giornale che sottolinea l'interesse bianconero verso l'attaccante del Paris Saint-Germain. L'ex Napoli, dunque, dopo cinque anni in Francia potrebbe decidere di tornare in Serie A.