Juve, tentativo per Paredes: offerti 30 milioni, pareggiata l'offerta dello Zenit

La redazione di Leggo riporta una novità in merito al futuro immediato di Leandro Paredes, centrocampista classe '94 della Roma vicinissimo allo Zenit San Pietroburgo. In particolare, la Juventus starebbe tentando un inserimento last minute, proponendo ai giallorossi la stessa cifra rispetto ai russi: 30 milioni di euro.