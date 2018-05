Juve, tesoretto dalle cessioni: Cerri può andare all'Eintracht per 15 milioni

© foto di Federico Gaetano

Non solo acquisti, c'è spazio anche per le cessioni. L'ad bianconero Giuseppe Marotta e il ds Fabio Paratici sono impegnati su più fronti: l'obiettivo è quello di aumentare il valore della rosa della Juventus con l'inserimento di almeno un paio di top-player. Un contributo importante potrebbe essere dato dalle cessioni dei tanti giovani da anni nell'orbita della società torinese: il primo a partire potrebbe essere Alberto Cerri, reduce da un'ottima stagione con la maglia del Perugia, dove ha collezionato 19 gol e 12 assist in totale. Su di lui ci sono Eintracht Francoforte e Utrecht, con i tedeschi molto interessati e disposti a investire una cifra tra i 12 e i 15 milioni per l'attaccante. Lo riporta Tuttosport.