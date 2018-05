Juve, tra regia e mercato: senza Pjanic sempre più Bentancur

Dal corrispondente a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maturare all'ombra di Miralem Pjanic diventando, tra alti e bassi, la sua alternativa principale. Il percorso di crescita di Rodrigo Bentacur è lento ma costante. Senza il bosniaco, Massimiliano Allegri ha spesso preferito l'ex Boca a Claudio Marchisio. E il giovane centrocampista ha quasi sempre ripagato la fiducia con giocate audaci e personalità. Sabato prossimo, contro il Bologna, potrebbe toccare ancora a lui: allo Stadium non ci sarà il numero 5 bianconero (squalificato), e il 20enne di Nueva Helvecia è il candidato maggiore a raccoglierne l'eredità in cabina di regia. Il tutto dopo aver incassato i complimenti di un illustre connazionale come Edinson Cavani: "Rodrigo alla Juve mi ha sorpreso molto. Hanno preso un giocatore importante, un fuoriclasse, come amano dire in Italia" le parole pronunciate qualche giorno fa dal Matador a Uruguayo TV.

TRA REGIA E MERCATO - Bentancur piace alla Juventus, che su di lui vorrebbe costruire il centrocampo del futuro vista anche la possibilità che, presto o tardi, sia Khedira sia Marchisio - che vive un presente ai margini del progetto bianconero - decidano di lasciare Torino tentati dalle sirene dell'Mls. Dalla Continassa si lavora per eliminare la clausola sulla futura rivendita dell'uruguaiano. Arrivato dal Boca la scorsa estate per 9,5 milioni con l'eredità della cessione di Tevez, nell'accordo tra la Juve e il club di Buenos Aires si leggeva: "Il Boca Juniors avrà diritto a ricevere il 50% di quanto Juventus incasserà in caso di futura cessione del calciatore". Una vera e propria spada di Damocle che il club bianconero cercherà di annullare. Un'operazione tutt'altro che semplice, che fa il paio con una scommessa altrettanto ambiziosa: quella di potenziare il percorso di crescita di Rodrigo, che in bianconero cercherà di confermare aspettative e un'insospettabile sicurezza da veterano.