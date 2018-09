Juve, trauma alla caviglia e distrazione agli adduttori per Douglas Costa

Intervenuto ai microfoni di Radio 24, il capitano del Genoa - Domenico Criscito - ha parlato anche della corsa scudetto: "Quest'anno c'è la Juventus... e poi le altre. I bianconeri hanno un altro passo, per me rischiano di vincerle tutte. Il Napoli lo vedo comunque bene, ha preso...

Genoa, Criscito sicuro: "La Juve ha un altro passo. Per me le vince tutte"

Secondo quanto riportato da Sky Sport il brasiliano tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, anche se avrebbe comunque dovuto saltare per squalifica le prossime quattro giornate di campionato.

