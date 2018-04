Juve, tre gol e tre punti: Douglas Costa entra e ispira il tris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre reti, tre punti. Questa volta allo Stadium e, per quanto possibile, senza pensare ai tre gol messi a segno a Madrid. I bianconeri dimenticano il Bernabeu nel miglior modo possibile: vincendo contro la Sampdoria, approfittando del passo falso del Napoli in casa del Milan e ipotecando il settimo titolo consecutivo. Addio alla Champions ma viva il campionato: dopo sei anni di egemonia la squadra di Allegri riesce a mettere i partenopei a -6 dalla vetta a sei gare dalla fine del campionato. In attesa dello scontro diretto, tra una settimana allo Stadium. Mandzukic apre le danze, replica la new entry Howedes (prima rete in bianconero, alla seconda presenza) e ribadisce Khedira. Un tris di gol propiziati da Douglas Costa: tre assist e tanta, tantissima, qualità in mezzo al campo.

CAMBIO DOUGLAS - "Non era semplice contro una Sampdoria che gioca molto bene - le parole dell'allenatore bianconero ai microfoni di RMC Sport-. I ragazzi hanno giocato una gara intelligente senza concedere nulla, aspettando il momento giusto per fare gol. Ora dobbiamo pensare alla gara di mercoledì, avendo grande rispetto per il Crotone che ieri ha fatto una buona partita. Poi toccherà prepararci allo scontro diretto contro il Napoli. Oggi abbiamo ritrovato Howedes, è un calciatore campione del mondo con la Nazionale tedesca e stasera si è visto. Douglas Costa? Questa volta il cambio l'ha fatto Pjanic che si è fatto male, quindi è stato molto bravo lui… Come sta Pjanic? Non dovrebbe essere nulla di grave".