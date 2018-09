Juve, turn-over in vista Napoli: a riposo Chiellini, Mandzukic e A.Sandro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Saranno tanti i cambi che effettuerà Massimiliano Allegri per la sfida di domani contro il Bologna. La Juventus, che sabato pomeriggio allo Stadium affronterà il Napoli, terrà a riposo - scrive il Corriere dello Sport - tanti titolari: da Szczesny ad Alex Sandro, passando per capitan Chiellini e Mandzukic.

In difesa ci sarà Bonucci con un tra Benatia e Rugani, Cuadrado verrà confermato a destro e Cancelo dirottato sulla corsia mancina. A centrocampo tornerà Matuidi, nuova chance per Bentancur e uno tra Pjanic ed Emre Can. Cristiano Ronaldo, Bernardeschi e Dybala comporranno il tridente offensivo.