Juve, turnover contro l'Hellas. Chance per Emre Can, Rabiot e Buffon

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nelle prime uscite ufficiali della sua Juventus Maurizio Sarri ha lasciato poco spazio alle scommesse o alle novità sul fronte della formazione. Dopo le gare di Firenze e Madrid qualcosa potrebbe cambiare in vista del match contro l'Hellas Verona. Come riporta Tuttosport, infatti, di fronte agli scaligeri potrebbe trovare spazio Emre Can, centrocampista rimasto fuori dalla lista Champions. Assieme all'ex Liverpool possibile una maglia da titolare per Adrien Rabiot e Gianluigi Buffon. Sul fronte offensivo da non escludere che Gonzalo Higuain venga tenuto a riposo a favore di Paulo Dybala. Sull'out destro continuerà invece il ballottaggio tra Federico Bernardeschi e Juan Cuadrado.