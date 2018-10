Juve, un top team alla Continassa: la squadra degli esclusi eccellenti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Spiace stare fuori, ma alla Juve ci sono due squadre" dice Medhi Benatia dalla Continassa, dove il difensore è rimasto ad allenarsi perché fuori dalla lista del suo Marocco. E il riferimento all'abbondanza bianconera trova riscontro non solo dividendo la Juventus in "titolari" e "riserve". Ma anche guardando i ranghi ridotti di questi giorni agli ordini di Allegri, non più ridottissimi come la scorsa stagione. Nonostante la pausa-esodo abbia portato via ben 14 Nazionali: gli azzurri Bernardeschi, Perin, Chiellini e Bonucci, oltre a Kean con l'Under 21, assieme a Szczesny, Cancelo, Matuidi, Pjanic, Bentancur, Alex Sandro, Dybala, Cuadrado. Più Emre Can, richiamato d'urgenza dal ct Loew per il forfait di Havertz e Rudiger, dopo non essere stato incluso nella prima lista.

TOP TEAM ALLA CONTINASSA - CR7 è rimasto a Torino per restare al top, attraverso una scelta concordata col ct Santos in grado di tenerlo al riparo da viaggi, stress e dalla pericolosa onda mediatica della storiaccia made in Las Vegas (salterà tutte le gare del 2018 della Seleçao campione d'Europa). Nazionale solamente accantonata anche per Douglas Costa, infortunato ma anche bacchettato da Tite per lo sputo a Di Francesco. Khedira non è al meglio ed Emre Can, al momento, non è la primissima scelta del ct tedesco. Fuori dalle liste capitan Benatia, ancora lontano dalla condizione ottimale anche per la rappresentativa marocchina. Rugani out per scelta tecnica dall'elenco di Mancini, che ha dovuto fare i conti sin da subito con l'addio all'azzurro di Barzagli. A Torino c'è il terzo portiere Pinsoglio insieme agli infortunati Spinazzola e De Sciglio, che completano il gruppo lavorando alla Continassa verso un rientro non lontano. Seppur per motivazioni diverse, quindi, i bianconeri eccellenti esclusi dalle rispettive Nazionali possono (quasi) fare una squadra. Che non è la prima e nemmeno la seconda: un solidissimo 3-4-3, ma dello stesso livello delle prime due.

Juventus: Pinsoglio; Barzagli, Benatia, Rugani; De Sciglio, Khedira, Emre Can*, Spinazzola; Douglas Costa, Mandzukic, Ronaldo.

*Emre Can richiamato d'urgenza dal ct della Mannschaft, Loew, per il forfait di Havertz e Rudiger.