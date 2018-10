Dal sito dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per la nona giornata di Serie A: Bologna-Torino: Banti di Livorno Chievo-Atalanta: Rocchi di Firenze Fiorentina-Cagliari: Giacomelli di Triestie Frosinone-Empoli: Orsato di Schio Inter-Milan: Guida di Torre Annunziata Juventus-Genoa:...

Il Messaggero e la Serie A: "Ambizioni in gioco in 22 giorni"

Ganz al QS-Sport: "Da anni non vedevo un derby così bello"

Gravina a Il Secolo XIX: In Serie A playoff e stipendi più flessibili"

Il Corriere dello Sport sul Napoli: "Ospina: titolare, non balia"

Il Giornale: "In USA vanno pazzi per le figurine Panini"

Il Corriere della Sera titola: "Figc, dati in crescita"

Tuttosport, Meité: "Inter o Milan? Non mi interessa"

Milan, il Corriere dello Sport: "Sangaré, un corazziere per Gattuso"

La Stampa: "Soriano cambia per conquistare il Toro"

La Gazzetta dello Sport: "Allegri sereno, il ko di Dybala non è grave"

Il Corriere del Mezzogiorno: "Mertens, un gol per convincere Ancelotti"

La doppia sfida di Champions League fra Juventus e Manchester United potrebbe permettere al club bianconero d'intavolare più di un discorso di mercato. Come riporta Tuttosport , oltre al già chiacchieratissimo ritorno di Paul Pogba , il club Campione d'Italia potrebbe valutare altri elementi oggi nella rosa dei Red Devils. Complice il supporto di Mino Raiola , agente del francese, la Juve potrebbe avvicinarsi anche a Romelu Lukaku , attaccante del club inglese, con il quale l'agente italo-olandese ha da sempre rapporti professionali. Sempre grazie a Raiola la Juve, questa volta direzione Amsterdam, sta lavorando per Matthijs de Ligt .

