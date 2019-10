Juve, United e Mandzukic. Il triangolo si allarga con Emre Can e Pogba

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In Inghilterra sono sicuri, il Manchester United non molla la pista che porta a Mario Mandzukic. Si tratta di una ipotesi - sottolinea Tuttosport - che soddisferebbe entrambi i fronti: l’attaccante croato che, dopo aver detto no a una ipotesi Qatar, vede la Premier League come un torneo in cui spendere ad alto livelli gli ultimi anni di carriera, mentre - al tempo stesso - i Red Devils troverebbero un elemento di esperienza in grado di dare animo a una squadra già scivolata fuori dai giochi che contano dopo appena 8 giornate (12esima in classifica e a -15 dalla capolista Liverpool).

C'è anche Emre Can - Lo United deve trovare un accordo con la Juventus, che valuta il croato intorno ai 15 milioni. Cifra che comunque potrebbe subire ritocchi verso il basso, dal momento che Mandzukic è fuori dalle scelte di Maurizio Sarri e non ha ancora disputato un minuto soltanto in stagione. Non quanto accade invece a Emre Can che, pur mugugnando ancora dopo essere stato escluso dalla lista Champions, sta invece trovando spazi. Il tecnico bianconero vuole recuperarlo e lo sta dimostrando con i fatti, ma anche il tedesco potrebbe entrare a gennaio in orbita United.

Pogba non tramonta - Due carte da giocare per un’ipotesi Paul Pogba a fine stagione, per manovre di centrocampo che promettono di mettere sul piatto centrocampisti di alto profilo nell’estate 2020. Come Ivan Rakitic, finito fuori dai titolari al Barcellona, o come Christian Eriksen, che andrà a scadenza di contratto con il Tottenham a giugno.