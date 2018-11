Juve-United, sfida anche sul mercato: 50 mln per De Ligt

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ieri il Manchester United ha espugnato Torino, sorprendendo la Juventus con la rimonta nel finale di gara. La sfida tra i red devils e i bianconeri va avanti in sede di mercato: Tuttosport scrive che le due dirigenze hanno messo da tempo nel mirino Matthijs de Ligt (19), difensore dell'Ajax. Lo United è in prima fila, mentre i lancieri non vogliono cedere il calciatore per meno di 50 milioni di euro.