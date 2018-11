Juve, uno tra Mandzukic, Alex Sandro e Benatia per arrivare a Pogba

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Via un big per arrivare a Paul Pogba. Secondo quanto riportato da Tuttosport la Juventus sta pensando di offrire al Manchester United uno tra Mario Mandzukic, Mehdi Benatia e Alex Sandro, oltre a un conguaglio economico, per riportare il francese a Torino. Difficile comunque che Massimiliano Allegri dia l'ok alla cessione dell'attaccante croato.