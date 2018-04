Juve, verso Madrid: allenamento a Vinovo, dubbio Matuidi-Cuadrado

Dall'inviato a Vinovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sotto la pioggia la Juve si prepara per l'impresa. Prende il via alle 11.45 la seduta al Training Center di Vinovo (primi 15 minuti aperti ai media), verso il ritorno dei quarti di finale contro il Real Madrid in scena domani sera al Bernabeu. Dove Massimiliano Allegri e i suoi cercheranno di ribaltare il 3-0 dell'andata, sconfitta rimediata allo Stadium martedì scorso. I primi a scendere in campo sono Chiellini, Marchisio e Sturaro, a seguire si materializza anche Bernardeschi, con indosso una pettorina. Al termine dell'allenamento, nel pomeriggio, i bianconeri partiranno alla volta Madrid dove alle 18.40 faranno il consueto walk around; alle 19 il tecnico livornese e capitan Buffon terranno la conferenza stampa della vigilia. Dubbio modulo in vista di domani: Allegri potrebbe affidarsi al 4-3-3 o al 4-4-2: l'incognita principale è legata alla presenza di Matuidi o Cuadrado. Mentre Douglas Costa, Higuain e Mandzukic sono sicuri del posto in avanti.