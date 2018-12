© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alex Sandro non ce la fa. Il terzino brasiliano non è al meglio e non riuscirà a recuperare per il match di venerdì sera tra Inter e Juventus: sulla sinistra Max Allegri dovrebbe schierare Cancelo, con De Sciglio a destra. A disposizione invece il centrocampista tedesco Emre Can: l'ex Liverpool quest'oggi s'è regolarmente allenato col resto del gruppo.