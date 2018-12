© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha fotografato così il derby d'Italia contro l'Inter di domani. "Sarà una partita molto importante sotto l'aspetto emotivo. E sotto il profilo tecnico e tattico, lo sarà altrettanto. Bisognerà preparala al meglio. Affronteremo una squadra che è cresciuta molto in autostima e in risultati. Inter e Napoli, al momento, sono le candidate come antagoniste della Juventus".