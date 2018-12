JuveInter, Allegri: "Rumore dei nemici? Mi lascia indifferente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il rumore dei nemici? Mi lascia indifferente". Massimiliano Allegri non fa lo Special One, nella conferenza stampa odierna, alla vigilia del Derby d'Italia contro l'Inter. "Dobbiamo proseguire il nostro percorso con calma, adesso ci sono i numeri che dicono che la Juve ammazza il campionato ma non stiamo ammazzando niente. Il campionato va vinto e lo si fa a maggio, prima non si vince niente".