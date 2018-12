JuveInter: Cancelo, con Allegri a sinistra non è un problema

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da esubero, a risorsa, fino a diventare uomo-mercato. Joao Cancelo è diventato un insostituibile per la Juventus di Allegri così come lo era stato per l'Inter di Spalletti l'anno scorso: ma Tuttosport rivela che l'annata del lusitano ad Appiano non è stata certo solo rose e fuori. In una occasione il tecnico nerazzurro gli chiese di spostarsi a sinistra e il difensore non la prese affatto bene, abbandonando addirittura l'allenamento. Non certo un problema quest'anno, visto che a Firenze Cancelo ha giocato una gran partita partendo proprio dal lato meno gradito.