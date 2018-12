JuveInter, Giuseppe Meazza e quelle partite con la Juventus Cisitalia

"Averlo in squadra significava partire dall'1-0". Giuseppe Peppìn Meazza è ricordo stampato su carta, più che nella memoria. E' storia e gloria, è simbolo di una piazza, di un'epoca, di una città. E' stato il primo grande Campione del calcio italiano, maiuscolo, negli anni più oscuri del nostro paese. Trecentosessantacinque partite e duecentoquarantadue gol con la maglia di Inter, Ambrosiana e Ambrosiana-Inter. Una carriera lunga vent'anni ma non una sola maglia. Perché Meazza vestì nelle stagioni '40-'41 e '41-'42 quella del Milano, un Milan d'antan, italianizzato per amare e storiche ragioni. Dopo due stagioni passò però alla Juventus Cisitalia, denominazione assunta dai bianconeri sotto la seconda guerra mondiale per via di un abbinamento commerciale. Firmò il suo contratto in bianconero disteso sull'erba del Comunale torinese, dopo aver interrotto l'allenamento. Il debutto avvenne in un derby, il 18 ottobre del '42, terza giornata dopo due pareggi. Meazza aveva l'otto sulle spalle, l'esordio non fu felice e perse per 5-2. Non fu un'amara thule, in 27 partite su 28 arrivò in doppia cifra ma l'addio fu disastroso con il 6-2 patito dal Valencia. All'alba della Guerra.