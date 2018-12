JuveInter, gol e mancati rossi: ancora vive le polemiche su Orsato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gol, vittorie, attese e tante tante polemiche. Le sfide fra Juventus e Inter, in pieno clima 'Derby d'Italia', sono sempre state caratterizzate da accese discussioni. Sui giocatori e sui risultati, ma inevitabilmente anche sugli arbitraggi. Last but not least quello di Orsato nell'ultimo incrocio fra le due squadre a San Siro, vinto 3-2 dalla Juventus. Era la 35esima giornata di campionato e il risultato di quella partita rischiava seriamente di indirizzare l'assegnazione finale dello Scudetto, col Napoli che seguiva la sfida dall'hotel sede del ritiro di Firenze. Due i casi incriminati: al 15esimo Orsato mostra il rosso a Vecino per un intervento su Mandzukic. Decisione che può starci ma comunque fiscale, visto che l'uruguayano non 'affonda' il tackle. Ciò che però ha fatto scatenare le ire dei tifosi nerazzurri (e di quelli del Napoli) è stata la mancata espulsione di Miralem Pjanic al 28esimo dopo che il bosniaco era stato ammonito una manciata di minuti prima. Orsato non vede il contatto con Rafinha e lascia correre. E alla fine la Juve vince in rimonta e ipoteca il successo finale nella corsa contro il Napoli di Sarri.