JuveInter, il grande gelo con Marotta. Dopo venerdì l'ufficialità

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'addio è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Giuseppe Marotta, dopo la sfida contro il Napoli, ha deciso di lasciare la Juventus. Le cause sono multiple: un ringiovanimento della dirigenza, un ruolo di potere più accentuato per Andrea Agnelli, il caso Ronaldo scelto come intuizione di Paratici. E forse anche uno snellimento dell'azienda che pagava molti dirigenti, con l'amministratore delegato al primo posto. Dopo l'annuncio, quasi a prendersi la scena nonostante la vittoria della Juve, tra Agnelli e Marotta i rapporti sono diventati abbastanza gelidi, con gli avvocati al lavoro per una rescissione arrivata solamente un mese dopo, quando aveva già l'accordo con l'Inter.

Triennale, cifre ritoccate verso l'alto rispetto a quelle della Juventus, bonus produzione come già visto in bianconero, legato molto al fatturato. L'Inter ha provato una via diversa, invece di esonerare l'allenatore e prendere un calciatore in più, per rinforzarsi. La forbice Ronaldo potrebbe essere incolmabile, ma con Suning e gli sponsor dalla Cina può esserci una riduzione che poi andrà colmata usandoli, quei soldi, in ottica fair play finanziario. Per Marotta #JuveInter è iniziata a fine settembre e si concluderà con l'ufficialità, fra qualche giorno.