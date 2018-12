JuveInter, il retroscena: quattro anni fa Spalletti incontrò Agnelli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, quattro anni fa, l'attuale tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, ha incontrato il presidente della Juventus Andrea Agnelli che aveva pensato a lui per la sostituzione di uno scontento Antonio Conte. La scintilla che doveva scattare per portare al cambio, non scattò, con Conte che venne confermato salvo poi l'addio arrivato nella metà di luglio. Spalletti, Mihajlovic e Mancini avevano altri vincoli e alla fine ad avere la meglio fu proprio Allegri, scaricato dal Milan ma pronto a ricominciare subito dai bianconeri. Difficile pensare che in futuro, dopo il primo treno passato e perso, per Spalletti potrà ripresentarsi l'occasione di incontrare Agnelli con l'intento di sedere da titolare della panchina dell'Allianz Stadium.