JuveInter, la 'difesa perfetta' nella tana di CR7

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nessuno ha totalizzato tanti clean sheet come Inter e Juventus in Serie A: ben sette, una difesa "perfetta", così definisce quella nerazzurra il Corriere dello Sport, che verrà messa duramente alla prova contro la Juventus di Cristiano Ronaldo. Nessun dubbio di formazione stando al quotidiano romano: D'Ambrosio giocherà a destra, Asamoah a sinistra, con De Vrij e Skriniar in mezzo. Miranda sarà ancora costretto ad aspettare il suo turno in panchina. Di fronte ci sarà però il miglior attacco del campionato con 31 reti segnate.