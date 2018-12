JuveInter: la ricetta di Spalletti per mettere in difficoltà i bianconeri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La ricetta di Luciano Spalletti per mettere in difficoltà la Juventus. Al tecnico dell'Inter è stato chiesto in cosa, a suo avviso, i nerazzurri sono superiori alla Juventus. Questa la sua risposta: Visti i punti di differenza che ci sono in classifica qualsiasi cosa dica può sembrare presunzione. E' l'essere squadra in maniera continuativa può mettere in difficoltà la Juventus: se noi riusciamo a pressarla per tutto il match e a toglier loro lo spazio per le giocate possiamo creare ai bianconeri qualche problema", ha dichiarato il tecnico di Certaldo. "Dobbiamo essere bravi a giocarla con coraggio e personalità".