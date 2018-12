Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della serata di presentazione del calendario Pirelli: "Sono sempre fiducioso, siamo pronti. In questa stagione dobbiamo sicuramente migliorare, giocare meglio. Ogni stagione dobbiamo fare meglio di quella precedente per vincere: è questo il nostro obiettivo. Credo nella squadra, con la Juventus darà tutto in campo".