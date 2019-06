Juventus, 110 milioni di euro messi in preventivo da 4 cessioni big

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus conta a incassare 110 milioni di euro da tre cessioni eccellenti del ciclo Allegri più uno degli ultimi arrivati. Per un motivo o per un altro, che vanno dalla voglia di giocare di più a quella di guardarsi intorno perché l'età avanza, Mandzukic, Cuadrado, Joao Cancelo e Perin non faranno parte della Juve che verrà e dunque porteranno in dote diversi milioni.

Prospettive - Detto che Cancelo è destinato a vestire la maglia del Man City, gli altri sono tutti con destinazioni in bilico, partendo dagli interessamenti internazionali per l'attaccante croato fino a Roma e Milan su Mattia Perin interessato a tornare protagonista dopo la stagione all'ombra di Szczesny. Infine Juan Cuadrado, con contratto in scadenza nel 2020, potrebbe fare rotta verso la Premier League.