La Juventus ha speso 245,2 milioni di euro nella campagna acquisti 2018-19. I numeri - presenti nella bozza di bilancio approvata oggi - comprendono gli arrivi di Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo, Leonardo Bonucci, Andrea Favilli, Mattia Perin. Probabilmente anche Emre Can - commissioni - e Leonardo Spinazzola (per cui l'Atalanta aveva il riscatto e controriscatto Juventus). Questo il commento nel bilancio: "Le operazioni perfezionate nella prima fase della Campagna Trasferimenti 2018/2019, svoltasi dal 1° luglio al 17 agosto 2018 con riferimento al mercato italiano, hanno comportato complessivamente un aumento del capitale investito di € 220,8 milioni derivante da acquisizioni ed incrementi per € 245,2 milioni e cessioni per € 24,4 milioni (valore contabile netto dei diritti ceduti). Le plusvalenze nette generate dalle cessioni ammontano a € 35,6 milioni, cui si sommano i proventi derivanti dalle cessioni temporanee pari a € 27 milioni".