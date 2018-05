Juventus, 60 milioni per Morata: il Chelsea ha già individuato l'erede

© foto di Federico Gaetano

60 milioni di euro circa. E' il prezzo che il Chelsea, racconta l'edizione odierna di Tuttosport, avrebbe fissato per l'eventuale cessione estiva di Alvaro Morata. I Blues hanno già individuato in Edinson Cavani del Paris Saint-Germain, in uscita dal club transalpino, il suo erede: la cifra è 'aggirabile' dalla Juve con un prestito oneroso e importante di uno o due anni con riscatto fissato. Mentre Morata, intanto, vuole tornare a Torino.