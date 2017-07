Juventus, accelerata per Bernardeschi: Sturaro può sbloccare la trattativa

72 ore per chiudere la trattativa con la Fiorentina per Federico Bernardeschi. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul mercato della Juventus e spiega come Beppe Marotta voglia portare il numero 10 viola nella tournée bianconera negli Stati Uniti. La distanza fra i 40 milioni di prezzo fisso che vuole il club viola e i famosi bonus in più potrebbe essere colmata da Stefano Sturaro e ogni giorno potrebbe essere quello buono per chiudere la trattativa.