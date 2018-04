Juventus, accelerata per Martial ma il Bayern Monaco non molla

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in prima pagina, la Juventus è pronta a farsi sotto per Anthony Martial, attaccante in rotta col Manchester United e con un contratto in scadenza nel 2019. I bianconeri hanno deciso di puntare forte sul giocatore, ma la presenza molto ingombrante del Bayern Monaco potrebbe mettere più di un bastone nelle ruote della Vecchia Signora. Per prendere la punta dei Red Devils serviranno comunque almeno 50 milioni con la Juve pronta a presentare una proposta di 5 anni a 5 milioni a stagione allo stesso calciatore francese.