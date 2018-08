Juventus, Agnelli alla squadra prima di Villar Perosa: "Obiettivo Triplete"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In serata, in un video pubblicato da Juventus TV, è emerso il contenuto del discurso tenuto dal presidente Andrea Agnelli alla squadra bianconera, in visita oggi pomeriggio alla villa di famiglia, prima del vernissage di Villar Perosa. Queste le sue parole riportate da TuttoJuve: "Prima di dirvi due parole, ci sono due situazioni importanti: io credo che un applauso vada fatto ad un campione del mondo, Blaise (scatta l'applauso per Matuidi, ndr). Ad aprile più o meno speravo che qualcuno tornasse con la Coppa del Mondo, è tornato Blaise, quindi congratulazioni. Oggi dopo qualche tempo c'è poi un passaggio di consegne. A me fa veramente piacere che il nuovo capitano della Juventus sia Chiellini. Sulla giornata di oggi, sulla particolarità di oggi, a me una volta di più, fa piacere essere qua. Credo sia importante soprattutto per i nuovi, questo evento per noi è estremamente particolare. Qui prima di voi sono passati... da Charles a Sivori, Platini, Zidane, Baggio, Del Piero. Tutte le Juventus in 50 anni sono venute a questo giardino e anche noi andremo a giocare su questo campetto veramente di periferia in un momento in cui il calcio è globale. Siete tornati dalla tournée negli Stati Uniti, ma per noi è estremamente importante ricordare che la dimensione della Juventus è qua, da qui siamo nati e qui ci piace tornare anno dopo anno. Sarà un anno difficile, sarà un anno dove dal sogno credo che dobbiamo passare all'obiettivo. L'obiettivo deve essere la Champions League, ma anche lo Scudetto e la Coppa Italia. Noi quest'anno dobbiamo veramente porci l'obiettivo di vincere tutto. Per raggiungere questo obiettivo, Max, l'allenatore e lo staff lo sanno perfettamente, per vincere tutto si passa dal lavorare quotidianamente, tutti i giorni, tutte le settimane, tutti i mesi, per arrivare alla fine dell'anno e raccogliere i frutti. Sarà un anno di nuovo estremamente difficile, sarà un anno pieno di passione, io non vedo l'ora che quest'anno inizi. Inizierà per la prima volta con la squadra al completo a Villar Perosa, e questo mi fa piacere perché significa ridare veramente un senso di inizio a Villar Perosa. Oggi non posso che dirvi, godetevi la giornata, godetevi la gente della Juventus e da domani incomincia la prima settimana verso il primo impegno ufficiale. Quindi, in bocca al lupo e fino alla fine (applauso, ndr)".