Juventus, Agnelli: "Ho parlato col presidente Ceferin del VAR"

Nel corso della riunione della ECA, il patron della Juventus Andrea Agnelli parla così del VAR e delle varie innovazioni che potrebbero essere inserite nelle prossime stagioni: "Non si può tornare indietro, vogliamo che venga adottata anche nelle competizioni UEFA il prima possibile. Ne ho parlato col presidente Ceferin, lui comprende la nostra posizione e ci ha detto che la VAR sarà implementata ma la UEFA è composta da 53 Federazioni e serve una preparazione appropriata prima di procedere".

Ancora sul VAR: "Siamo molto rispettosi della richiesta che viene dalla UEFA per una corretta formazione degli arbitri affinché possano lavorare mantenendo lo standard richiesto, come nei campionati che hanno già introdotti il VAR. Speriamo che la prossima stagione la UEFA si trovi nella condizione di poterlo introdurre nella Champions e nell'Europa League. Lavoreremo tutti in quella direzione. Quando inizi a lavorare con il VAR e vedi che il margine di errore si riduce di un altro 5%, diventa una strada da percorrere".

Fair Play Finanziario: "Saranno più efficaci di quello che abbiamo attualmente e che hanno portato già risultati incredibili come da poco annunciato dalla UEFA. Ma c'è la necessità di un'attenta valutazione dell'attuale calendario internazionale prima di pensare a un nuovo modello per dopo il 2024, il modello attuale va modernizzato. Da oggi al 2024, quando un nuovo calendario internazionale definirà il panorama calcistico, il nostro sport si evolverà in molti modi. I club dovranno recitare un ruolo chiave nella compilazione del calendario internazionale perché siamo gli unici che si assumono i rischi sportivi e imprenditoriali".