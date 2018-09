Juventus, Allegri: "Bel segnale non aver preso gol. Bravi i ragazzi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta a Frosinone. Ecco quanto ripreso dai colleghi di Tuttojuve.com: “Il Frosinone ha avuto una settimana per preparare questa partita, noi abbiamo giocato 70 minuti in 10 a Valencia e stasera ci voleva una partita ordinata, una partita con pazienza, se non si riusciva a sbloccarla. E così è stato. I ragazzi sono stati molto bravi nel secondo tempo, perché hanno portato la palla vicino all'area con più velocità, con più pazienza e con più precisione. Abbiamo concesso praticamente niente al Frosinone, poi batti e ribatti siamo riusciti a sbloccarla".

Nelle cinque partite col Frosinone i primi tempi sono finiti 0-0. Nelle altre altre tre che avete vinto in casa, il primo gol è arrivato sempre a ripresa avanzata, oggi addirittura a 9 minuti dal termine, e il raddoppio sempre nel recupero. Fate fatica...

"Facciamo fatica perché giocare le partite e vincere non è semplice, e stasera a Frosinone è stato così. E'0 una squadra che ha lottato, che ha raddoppiato, che ha fatto di tutto, poi è normale che passavano i minuti e si abbassava sempre di più, di fronte a una grande Juventus. La partita di stasera è stata la fotocopia della partita di due anni fa, dove aveva fatto gol Cuadrado al 75'-78, e Dybala alla fine. Stasera è andata così, hanno fatto gol Ronaldo e Bernardeschi".

Comunque non ha visto qualche fantasma stasera?

"Fantasma no... le partite vanno vinte. Mercoledì dobbiamo giocarne un'altra col Bologna e bisogna vincerla, ma per vincerla bisogna giocare, bisogna correre, stare ordinati, attenti. Quando giochi una partita ogni tre giorni, devi capire i momenti della partita, non puoi pensare di avere le stesse forze della partita prima, quindi ora abbiamo un giorno e mezzo, due giorni per recuperare, ma poi mercoledì bisogna portare i tre punti a casa".

Ha parlato di continuità e di ritmo forte del campionato. Oggi questi segnali sono arrivati.

"E' dall'inizio che stiamo dando dei segnali. Innanzitutto oggi non abbiamo preso gol, per la prima volta in trasferta non abbiamo preso gol, perché avevamo preso gol col Chievo, a Parma e oggi non abbiamo preso gol, è un bel segnale. Poi la squadra ha risposto bene, oggi ha fatto una partita seria sotto l'aspetto mentale, una squadra responsabile e matura, che sa quello che vuole. E per vincere i campionati bisogna passare soprattutto da queste partite. Poi negli scontri diretti può succedere di tutto, ma in queste partite ci deve essere solo il risultato".

Come giudica la prestazione di Dybala?

"Dybala ha fatto una buona partita, ha bisogno di giocare, nel traffico ha avuto delle difficoltà, però si è mosso bene, ha finito bene, quindi sono contento di quello che sta facendo, di come ha giocato col Sassuolo, di come ha giocato stasera, è normale che più gioca e più sicuramente migliorerà".

La Juve non può prescindere da Bernardeschi in questo momento. Poi un giudizio sulla partita di Ronaldo.

"Ronaldo ha avuto tante palle gol e comunque le palle finiscono sempre a quelli che devono fare gol dentro l'area. Qualcuna l'ha sbagliata, qualcuna è stato sfortunato nel rimpallo, ma la sua forza è quella di rimanere sempre dentro la partita anche se non riesce a sbloccarla subito. E così è stato, perché comunque fare quel gol vuol dire avere una forza mentale differente dagli altri. Federico è cresciuto molto dall'anno scorso, in questo momento ha uno strapotere fisico importante, a livello mentale ha capito velocemente come si deve stare in una grande squadra, e direi che ha fatto una buona prestazione. Ma così come ha fatto una buona prestazione Rugani che era alla prima da titolare. I ragazzotti italiani sono bravi".