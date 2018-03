Juventus, Allegri: "Bisogna alzare l'asticella, c'è ancora da lavorare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, è intervenuto a Premium Sport: "Vittoria importante contro l'Atalanta. In genere noi qualche gol lo facciamo sempre, ecco perché è importante non subire gol. Il campionato è lungo, c'è lo scontro diretto, ci saranno tante gare difficili, il Napoli è ancora lì: ci sarà da lottare".

Si può già parlare di allungo? "No, dobbiamo continuare a vincere, non possiamo permetterci passi falsi. Fortunatamente ho una grande rosa a disposizione che ha voglia di arrivare fino in fondo in tutte le competizioni. Bisogna alzare l'attenzione e l'asticella, andando a risparmio energetico in allenamento per poi essere pronti durante le partite".

Come giudica la prestazione di Dybala? "Ha fatto una buona partita, è il giocatore che cuce gioco e sta crescendo anche fisicamente".

Venerdì il sorteggio Champions, c'è una squadra che non vorrebbe incontrare? "Il Barcellona l'abbiamo sempre incontrato, ma secondo me la squadra favorita è il Real Madrid. Per loro sarà decisiva la Champions".

Se fosse derby con la Roma? "Complimenti a loro, risultato importante. Il calcio italiano torna a ottenere risultati dopo aver avuto per due volte in tre anni una finalista. Sento molto denigrare i giocatori italiani, ma il nostro calcio ha la sua cultura e bisogna andare avanti, pur sapendo che bisogna migliorare tante cose".